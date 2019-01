Pastore tedesco fiuta cocaina nell'armadio e sulla mensola

FASANO - Il fiuto del pastore tedesco Lax ha portato alla scoperta di nove grammi di cocaina nell'abitazione di Pietro Pugliese, 26 anni, di Fasano: il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e scarcerato subito dopo.

La perquisizione è avvenuta nella serata di ieri a Fasano e ha visto impegnati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fasano, coadiuvati dai militari del Nucleo Cinofili di Modugno. I militari hanno rinvenuto all’interno dell’armadio della stanza da letto, riposti all’interno di un cofanetto metallico, un involucro contenente un grammo di cocaina ed altri otto grammi della stessa sostanza già suddivisa in otto dosi, riposti sulla mensola superiore al lato sinistro della porta d’ingresso dell’abitazione, oltre a sostanza per il taglio e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

La droga è stata posta sotto sequestro.

Gallery