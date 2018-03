Amore, telefonini e appropriazioni indebite: due denunce

Amore e smartphone, qualche volta finisce male. A Villa Castelli i carabinieri della stazione cittadina hanno denunciato per appropriazione indebita una donna del luogo che si sarebbe appropriata di due telefonini durante la sua relazione sentimentale con l’uomo che li aveva acquistati. Estintasi la passione, i telefonini non sono mai tornati indietro (in senso metaforico). Da qui la denuncia presentata all’Arma locale.

A Brindisi, invece, nessuna amore finito, ma solo una “interferenza” da parte di un fratello di lui. Infatti i carabinieri hanno denunciato il giovane per appropriazione indebita, al termine dei dovuti accertamenti svolti in seguito a querela sporta dalla parte lesa, poiché si sarebbe appropriato indebitamente di una batteria portatile per smartphone, lasciata occasionalmente presso la sua abitazione dalla ragazza del fratello.