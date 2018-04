A.A.A cercansi raccoglitori di arance in viale Commenda, via Porta Lecce e via Osanna

BRINDISI – Arance mature che cadono dagli alberelli del Comune di Brindisi e finiscono sui marciapiedi e sulle strade, sporcando e creando rischi di cadute o incidenti. Gli addetti della Multiservizi le raccolgono, ma da quest’anno a Palazzo di città si accettano offerte dai privati. Offerte gratis, a costo zero per l’Amministrazione che, in cambio, offre ai cittadini gli stessi frutti diventati “indigesti”.

L’avviso

La novità arriva direttamente dalla sede della ripartizione ai Lavori Pubblici, sotto forma di “avviso pubblico” finalizzato appunto alla “raccolta di arance”. Più esattamente, si tratta delle “arance amare” degli alberi che si trovano in viale Commenda, Via Porta Lecce e via Osanna e che da diverso tempo costituiscono un elemento dell’arredo urbano. Bello e caratteristico, sicuramente. Ma per il Comune c’è anche il rovescio della medaglia che comincia a farsi sentire e che pesa, per le possibili conseguenze in termini economici. Perché se i frutti si staccano dagli alberi sporcano e bisogna pulire oppure possono costituire un pericolo per i pedoni, soprattutto anziani e bambini, con l’ulteriore conseguenza di esporre l’Ente ad azioni legali per ottenere il risarcimento dei danni.

L’idea

La soluzione escogitata a Palazzo di città è la raccolta con invito ai brindisini e più in generale a chiunque abbia buona volontà e intenda procedere alla raccolta. A dire il vero la paternità dell’iniziativa non spetta ai dirigenti del Comune, ma a un brindisino, il quale – stando a quanto di apprende direttamente da Palazzo di città – ha scritto all’Ente per chiedere se fosse possibile raccogliere quei frutti. L’istanza è stata protocollata lo scorso 27 marzo.

Il 6 aprile scorso, il dirigente del settore Lavori pubblici, Gaetano Padula, riconoscendone la bontà, l’ha fatta propria, firmando l’avviso rivolto a “chiunque abbia analogo interesse”: “può inoltrare istanza a questa Amministrazione entro sette giorni a far data dalla pubblicazione del presente avviso al seguente indirizzo, Comune di Brindisi Settore Lavori Pubblici Piazza Matteotti, 1; oppure a mezzo mail all’indirizzo : ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it”.

Le domande

C’è tempo sino al prossimo 13 aprile. I volontari dovranno raccogliere senza nulla pretendere nei confronti dell’Ente, “senza onere” e sollevando da “qualsiasi responsabilità questa Amministrazione per eventuali danni a persone o cose che potrebbero verificarsi in occasione delle operazioni di raccolta”. Le arance ci sono, si cercano volontari.