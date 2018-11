A Brindisi ancora un'auto in fiamme nella notte

BRINDISI - Ancora un'auto in fiamme nella notte a Brindisi. L'incendio ha distrutto una Ford Fiesta parcheggiata in via Benigno Cellie, quartiere San Paolo. A chiedere l'intervento dei vigili del fuoco sono stati alcuni residenti attorno all'1,30. Il tempestivo arrivo dei pompieri ha impedito che le fiamme raggiungessero altre auto. Sul posto anche i carabinieri: non è esclusa l'origine dolosa del rogo.