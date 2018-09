“Un'App per segnalare chi occupa i posti auto per disabili”

BRINDISI – Nell’offensiva contro chi occupa posti auto riservati ai disabili, i consiglieri del movimento CinqueStelle chiedono al Comune di acquistare un’App in grado di segnalare chi parcheggia negli stalli delimitati dalle strisce gialle.

L’istanza, sotto forma di mozione, è stata presentata da Gianluca Serra, Tiziana Motolese e Paolo Antonio Le Grazie (nella foto), nella giornata odierna ed è rivolta alla Giunta di centrosinistra del sindaco Riccardo Rossi. I tre esponenti dei grillini ritengono che l’applicazione possa fornire un contributo importante nella guerra dichiarata dal Comune nei confronti degli incivili e in particolare di coloro i quali non hanno alcun rispetto per i disabili.

“Abbiamo depositato in data odierna una mozione volta ad impegnare la Giunta Comunale ad acquistare una applicazione da installare su smatphone e tablet (ed il relativo software di gestione), che consenta agli utenti di poter segnalare alla Polizia Locale gli automobilisti che impropriamente occupano i posti riservati ai cittadini diversamente abili”, hanno scritto sulla pagina Facebook del gruppo consiliare di Brindisi, usata come strumento di comunicazione e informazione.

Secondo i grillini, l’app avrebbe un costo contenuto: “La somma ammonta a 2.500 euro l’anno”. E potrebbe essere finanziata con i proventi che la Polizia locale incassa dalle multe per violazioni al Codice della Strada. Superato il problema della copertura del costo, secondo i consiglieri, l’app potrebbe essere acquistata a stretto giro e immediatamente usata così come avvenuto in tantissimi altri comuni italiani.

“Siamo fiduciosi che anche piccoli provvedimenti possano ottenere grandi risultati a tutela dei diritti dei cittadini tutti”, dicono.

Intanto nuova ondata di multe in via Ciciriello, la strada che conduce alla sede della Lega Navale italiana di Brindisi: nel fine settimana auto parcheggiate sulla pista ciclabile.



