A Brindisi per visitare il tempio, ma lo trovano chiuso: turisti delusi

BRINDISI – Sono arrivati a Brindisi con l’intenzione di visitare il tempio di San Giovanni al Sepolcro, ma una volta giunti sul posto, hanno trovato il portone desolatamente chiuso. Deve essere stata grande la delusione provata da una folta comitiva di stranieri che stamani (26 aprile) era in giro per le vie del centro. Grande anche la vergogna provata da un cittadino, alla vista di decine di turisti che sono transitati davanti alla chiesa dell’XI secolo, uno dei monumenti più noti del capoluogo, e sono passati oltre, non potendo ammirare le bellezze che si celano al suo interno.

“Sono sempre più indignato - si sfoga il cittadino - capisco che c’è chi lavora e chi ha bisogno di riposare, ma questi monumenti non possono restare chiusi. E’ un peccato per la città. Questi turisti se ne andranno via da Brindisi con il rammarico di non aver potuto visitare un tempio che il mondo ci invidia”.

Analoga sorte ieri mattina (giorno della Liberazione, 25 aprile) era toccata a un gruppo di turisti che intendeva visitare gli scavi archeologici d'epoca romana situati sotto al teatro Verdi. Il sito, nonostante il prevedibile incremento di visitatori che si sarebbe potuto registrare in un giorno festivo, era chiuso.

Nel pomeriggio di ieri è rimasto chiuso anche l’Info Point dello Iat (Informazioni e accoglienza turistica) di Pugliapromozione che si trova all’ingresso di palazzo Nervegna.

Eppure, da quanto riportato sulla pagina facebook “Infopoint Brindisi”, il punto informativo avrebbe dovuto aprire i battenti alle 8 per chiuderli alle 20. Di turisti ai quali fornire informazioni sui monumenti del territorio, del resto, ce n'erano eccome.

