A caccia con il figlio abbatte merli: denuncia e sequestro

OSTUNI - Continua la campagna di controlli dei carabinieri Forestali sull’ attività venatoria nella provincia brindisina, in queste ultime settimane prima della chiusura della stagione, in cui si registra solitamente una maggior presenza di “doppiette” sul territorio.

Così, nel corso di un pattugliamento delle aree rurali attorno alla “Città bianca”, i militari della Stazione forestale di Ostuni hanno identificato il conducente di un'auto, che rientrava da una giornata di caccia, accompagnato dal figlio minore, in località “Spennata”. Mentre la verifica dei documenti dava esito positivo, da uno sguardo più approfondito all’ interno del veicolo è stata notata, parzialmente occultata da una giacca, selvaggina di specie non cacciabile in questo periodo (merlo).

Al cacciatore, G.L. 46enne di Ostuni, è stato contestato il reato di abbattimento di specie non cacciabile, (art. 18 comma 1 della legge 157 del 1992), con denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Brindisi. La selvaggina abbattuta, fucile e munizioni sono stati sequestrati.

L’ impegno dei Carabinieri forestali nel presidio del territorio, anche per il contrasto all’ attività venatoria illecita ed al bracconaggio, viene confermato al massimo grado, soprattutto in considerazione che la provincia brindisina presenta il più alto tasso di cacciatori a livello regionale, e che nella stessa non opera più, ormai da due anni, la vigilanza venatoria della Polizia provinciale.

Tuttavia, sebbene in una fase di riassestamento delle competenze, la Regione Puglia ha evidenziato una particolare attenzione alla gestione faunistico-venatoria del proprio territorio, emanando una nuova legge, la n. 59 del 20 dicembre 2017, che sostituisce la precedente, ormai risalente a vent’ anni addietro, aggiornando soprattutto la parte pianificatoria.