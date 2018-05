A distanza di pochi mesi torna a rubare in un negozio di abbigliamento: preso

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana hanno arrestato, in flagranza di reato, per tentato furto aggravato, un 46enne di origine montenegrina senza fissa dimora, Marinko Marovic.

L'uomo, noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio commessi in varie parti del territorio nazionale, unitamente a una donna, è entrato in un negozio di abbigliamento sportivo di Francavilla Fontana dove a novembre scorso aveva già perpetrato un furto e si è impossessato di un giubbino marca "Woolrich". Il colpo non è andato a buon fine perché la proprietaria, proprio perchè già vittima di un furto ad opera della stessa coppia, ha riconosciuto i due e ha subito allertato i carabinieri.

A novembre la coppia si era impossessata di due costosi capi di abbigliamento (del valore complessivo di oltre mille euro). La scena del furto fu ripresa dalle telecamere installate nel negozio ma dei due malfattori si persero le tracce. Questa volta, però, è andata male. I carabinieri lo hanno sorpreso Marovic poco prima che lasciasse il negozio con il giubbino. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Brindisi.

