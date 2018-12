A fuoco appartamento assegnato a detenuto. Trovata anche bomba carta inesplosa

OSTUNI – Un incendio ha devastato nella notte tra lunedì e martedì scorsi un appartamento comunale assegnato a un detenuto. L’immobile si trova a Camerini, località balneare sul litorale di Ostuni. Al momento dell’incendio in casa non c’era nessuno. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, sul posto si sono recati anche i carabinieri. Dal primo sopralluogo non sono emersi elementi riconducibili a qualche azione dolosa, l’incendio sarebbe partito dai materassi.

Nei pressi della villetta è stata trovata una bomba carta inesplosa. Per farla scoppiare si è reso necessario l’intervento degli artificieri giunti dal comando provinciale di Lecce. Al vaglio degli investigatori l’ipotesi che i due episodi siano collegati.