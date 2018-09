A fuoco Audi parcheggiata per strada: carabinieri sul posto

RINDISI – Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 4 della notte tra ieri e oggi, sabato 22 settembre, in via Villanova, Villaggio San Paolo, a Brindisi dove è andata a fuoco un’auto parcheggiata per strada. Si tratta di un’Audi A3.

Sul posto si è recata anche una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Brindisi per gli accertamenti del caso.

