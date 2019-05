A fuoco auto parcheggiata per strada. Erano già state bucate le gomme

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco poco prima della mezzanotte di ieri, giovedì 23 maggio, in via Buonarroti, quartiere Paradiso, a Brindisi dove è divampato un incendio su una Opel Corsa parcheggiata per strada. L’auto è intestata a una donna di 50 anni e utilizzata dal figlio. L’incendio ha interessato la parte anteriore del veicolo, con ogni probabilità si tratta di un’azione di natura dolosa.

Da quanto si apprende qualche giorno addietro i proprietari sarebbero anche stati vittime di danneggiamenti: avevano trovato le gomme della Opel bucate. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale compagnia che hanno raccolti tutti gli elementi necessari a fare chiarezza sulla vicenda.