A fuoco Bmw durante la marcia: conducente illeso, traffico rallentato

BRINDISI – Momenti di tensione intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 20 giugno, sulla strada statale 613 (Lecce-Brindisi) per un incendio scoppiato su un’auto in marcia. Il conducente, un uomo del Leccese, è riuscito ad accostare su una piazzola di sosta e a mettersi in salvo prima che il veicolo, una Bmw serie 4, si trasformasse in una palla di fuoco.

Si è reso necessario l’intervento die vigili del fuoco giunti con una squadra dal comando provinciale di Brindisi. L’incendio è scoppiato sulla corsia in direzione Brindisi all’altezza di località Cerano. Il traffico ha subito grossi rallentamenti, sul posto si è recata una pattuglia della Polizia stradale che ha coordinato la viabilità durante l'intervento dei vigili del fuoco.

