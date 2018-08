Due incendi in poche ore: danni a furgone di panettiera e Fiat Uno rubata

SAN DONACI – Due incendi auto nel giro di poche ore nella notte tra ieri e oggi, domenica 12 agosto. Intorno alle 2 i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono stati chiamati per intervenire in via Benedetto Croce a San Donaci dove un rogo stava divorante un furgone Citroen Berlingo intestato a una panettiera di 48 anni.

Nel giro di mezz’ora la stessa squadra si è recata sulla provinciale che collega Cellino San Marco a Oria dove, in un vigneto stava bruciando un’altra auto. Si trattava di una Fiat Uno del 1998. Secondo una prima ricostruzione il veicolo sarebbe stato rubato il 4 agosto a Porto Cesareo, marina del Leccese. Sul posto si è recata la polizia.

