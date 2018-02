A fuoco l'auto di un operaio: era parcheggiata nel cortile della sua casa

POZZO FACETO – Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni in via Laure Basiliane a Pozzo Faceto, frazione di Fasano, per un incendio che ha interessato una Fiat Uno parcheggiata nel cortile dell’abitazione di un operaio. Sul posto anche i carabinieri. Le fiamme hanno distrutto l’auto e non sarebbero stati trovati elementi riconducibili a qualche azione dolosa, saranno ulteriori accertamenti e indagini a fare chiarezza sulla vicenda. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri di Pezze di Greco.