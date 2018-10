A fuoco Mercedes di un giovane parcheggiata in cortile: si indaga

ERCHIE – Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 2 della notte tra ieri e oggi, domenica 7 ottobre, in via Giuseppe Verdi a Erchie dove è andata a fuoco una Mercedes di un giovane. Era parcheggiata nel cortile della villetta dove vive. Stando a una prima ricostruzione dei fatti si tratterebbe di un’azione dolosa. Sul posto si sono recati anche i carabinieri per gli accertamenti necessari per fare chiarezza sulla vicenda.