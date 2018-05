A fuoco nella notte Bmw di un piastrellista: si cercano le cause

SAN DONACI – Un incendio è divampato nella tarda serata di martedì 22 maggio su una Bmw 530 parcheggiata all’incrocio tra via Tunisi e via Cellino a poche decine di metri da un distributore di carburanti. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco giunta dal comando provinciale di Brindisi e i carabinieri. L’auto è di un piastrellista del posto. Al vaglio le cause che hanno provocato il rogo.