A fuoco nella notte carcassa di auto abbandonata nelle campagne

SAN VITO DEI NORMANNI – Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 2 della notte tra ieri e oggi, lunedì 7 maggio, per un incendio divampato su una carcassa di una Y10, nelle campagne tra San Vito dei Normanni e Latiano. I pompieri sono stati chiamati dai carabinieri, si tratta di una carcassa di auto che era abbandonata da molto tempo nelle campagne. Le cause del rogo non sono state individuate ma certamente non potrebbe essersi trattato di un corto circuito, saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sull’incendio. Certo è che quando vanno a fuoco auto o parti di esser resta sempre il grave danno arrecato all’ambiente e alla salute pubblica.