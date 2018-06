A Mesagne apre lo Sportello del lavoro per aiutare i disoccupati

MESAGNE - Giovedì 7 giugno, alle 19.30, taglio del nastro per lo Sportello lavoro del Comune di Mesagne, progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di offrire ai giovani della città uno strumento ulteriore, assieme a quanto già programmato dal Centro per l’Impiego provinciale, per la ricerca attiva di lavoro.

L’innovativo servizio, primo esempio per la Puglia di collaborazione fra Ente pubblico e società privata, sarà ospitato in piazza Commestibili nel Centro storico e sarà gestito dalla Synergie, società leader nel campo della agenzie per il lavoro con sedi in diversi Paesi del mondo la quale si è aggiudicata l’Avviso pubblico indetto dal Comune.

Ad inaugurare l’apertura al pubblico dello Servizio, nella serata di giovedì 7 giugno, è stata programmata dall’assessorato alle Politiche giovanili un momento di animazione con i giovani della città. Già dalla mattinata seguente - venerdì 8 giugno - lo Sportello sarà disponibile ad incontrare i giovani (e meno giovani) interessati. Sarà possibile accedere al servizio, preferibilmente previo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

In queste settimane lo staff Synergie ha già avviato il proprio lavoro contattando varie aziende pugliesi al fine di costituire una rete di realtà disponibili ad accogliere tirocinanti o lavoratori. Creare collaborazioni con il territorio è uno degli obiettivi statutari dell’accordo stilato tra società e Comune. Tra gli altri servizi si trovano: l’orientamento per la scelta di percorsi di formazione, la redazione di bilanci di competenze, la consulenza a soggetti svantaggiati, l’organizzazione di seminari ed approfondimenti e diversi altri. Punto di particolare pregio: la possibilità di far parte della banca dati nazionale gestita da Synergie, consultata da centinaia di aziende in tutta Italia. Una occasione che favorisce la conoscenze di offerte di lavoro e formazione con realtà fisicamente distanti dal nostro territorio.

Giuseppe Garesio, amministratore delegato Synergie: «Da sempre il nostro mestiere è mettere insieme la domanda e l’offerta di lavoro. Lo facciamo con professionalità e competenza, mettendo sempre al centro le persone. In questi anni ci siamo specializzati in molti servizi nel settore delle risorse umane e siamo pronti a metterli a disposizione dei cittadini di Mesagne. La nostra rete conta ormai 100 filiali dislocate in tutta Italia, e grazie alla collaborazione con il Comune potremo dare il nostro contributo per offrire maggiori opportunità al territorio pugliese».