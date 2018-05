A Mesagne il parcheggio si paga anche tramite smartphone o computer

MESAGNE - Arriva anche a Mesagne il pagamento del parcheggio tramite smartphone. In questi giorni, infatti, è stato attivato dalla Sis, società che ha in gestione le “strisce blu” per conto del Comune – il servizio di pagamento online del proprio periodo di sosta.

Il servizio si chiama “Whoosh” e si può accedervi dal sito internet – my.whooshstore.it - o installando l’apposita applicazione sul proprio smartphone o tablet disponibile per AppStore (iPhone e dispositivi Apple) e PlayStore (dispositivi Android).

La procedura per pagare il parcheggio online è molto semplice e non prevede nessun costo aggiuntivo per l’utente il quale troverà stampato su ogni colonnina un “codice” che identifica l’area di parcheggio. Aprendo l’App sul proprio cellulare - o accedendo al sito internet da Pc – verrà richiesto proprio questo “codice di zona”, il tempo che si intende restare in sosta ed il numero della propria targa. Il programma calcolerà automaticamente il dovuto.

«Si tratta di un servizio moderno ed utile, richiesto da molti in città per adeguarsi a quello che succede nelle principali città del circondario - ha spiegato l’assessore Maria Teresa Saracino - ed il Comando di Polizia Locale ha potuto richiederne l’attivazione alla ditta nell’ambito delle migliorie al servizio». Tutte le info per attivare il servizio illustrate passo per passo sul sito: whooshstore.it.