Studente di 16 anni accoltella il compagno di classe dopo litigi a scuola

ORIA – Prima i litigi in classe, poi l’appuntamento nella villa comunale per chiarire. Ma uno dei due studenti, entrambi 16 anni, si è presentato con un coltello a serramanico in tasca e l’ha usato per ferire il compagno dopo gli spintoni: uno è finito in ospedale, con prognosi di 12 giorni, l’altro è stato denunciato a piede libero per lesioni personali.

L’accoltellamento

La lite finita con l’accoltellamento è avvenuta ieri sera attorno alle 20,30 nella villa comunale di Oria, zona in cui mancano le telecamere di sorveglianza. Nel giro di pochi minuti la discussione è degenerata e uno degli studenti di un istituto tecnico, entrambi residenti a Oria, ha impugnato il coltello e si è scagliato sull’altro. Questi ha tentato di respingere l’aggressore, restando ferito all’altezza del fianco sinistro.

La denuncia

Dopo aver sferrato il fendente, il minore sarebbe fuggito senza prestare soccorso all’amico, stando alla prima ricostruzione dei fatti, attualmente al vaglio della Procura dei minori di Lecce. Sarebbe stato rintracciato dai carabinieri a distanza di poco a passeggio con amici, sempre a Oria. Tenuto conto del fatto che si è presentato all’appuntamento con il coltello, arma da taglio, rischia la contestazione della premeditazione in aggiunta a quella legata ai futili motivi alla base delle litigate con il compagno di classe. Pare abbia confessato il gesto, senza aggiungere altro.

Le liti in classe

Stando a quanto si apprende, fra i due studenti, entrambi residenti a Oria, ci sarebbero stati screzi da diverso tempo. Probabilmente già dall’inizio dell’anno scolastico. Ma non sarebbe ancora chiaro cosa abbia scatenato l’astio. Fatto sta che i due litigavano a scuola spesso. L’ultimo scontro verbale sarebbe avvenuto la settimana scorsa. Poi la richiesta di un chiarimento, ma non è ancora stato accertato chi abbia contattato l’altro fissando l’appuntamento per ieri sera, domenica, nella villa.

Il ferito

Ad allertare i militari, sono stati i medici del pronto soccorso dell’ospedale di Francavilla Fontana, dove l’altro studente è stato accompagnato. Il taglio è stato suturato, la ferita dovrebbe rimarginarsi in meno di due settimane. Quella fisica. Certamente lo studente non potrà dimenticare quanto accaduto. Il coltello non è ancora stato trovato.