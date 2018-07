"A Restinco passaggio a livello impazzito"

BRINDISI - "Sembra impazzito il passaggio a livello di Restinco: con il semaforo rosso, una sbarra resta alzata": la segnalazione arriva dal titolare di una struttura turistico-ricettiva del Brindisino. Questa mattina nel far rientro a Brindisi ha percorso la strada lungo la quale c'è l'attraversamento ferroviario e ha visto che le due sbarre non si sono abbassate contemporaneamente.

"Davanti a me la sbarra è scesa regolarmente con l'accensione della luce rossa, l'altra invece no", racconta. "La situazione costituisce un pericolo per gli automobilisti che percorrono quel tratto di strada". Per questo il brindisino ha segnalato il caso contattando i carabinieri.

