A S.Pietro nasce "Aps", una nuova associazione di promozione sociale

SAN PIETRO VERNOTICO – Ha come mission quella di svolgere attività sociali, organizzare eventi musicali, sportivi, di tutela dell’ambiente, di valorizzazione del territorio e dell’Arte dedicando particolare interesse alle fasce deboli, la nuova associazione di promozione sociale (Aps) nata a San Pietro Vernotico. I soci fondatori sono: Pierluigi Galati, 27 anni (presidente), Gabriele Pedone 27 anni (Vice presidente), Dario Polito 37 anni (Tesoriere), Alessandro Faggiani 42 anni (Consigliere), Marika Serio 24 anni (Segretario), Andrea Del Giudice 23 anni (Consigliere) e Riccardo Sirsi 25 anni (Consigliere).

Tutti giovani volenterosi uniti dall’obiettivo comune di organizzare attività di valorizzazione del territorio. In cantiere c’è già qualche idea per il calendario estivo anche se al momento da quanto spiega Galati è meglio non promettere nulla.

“Forse riusciremo a protocollare qualche richiesta di manifestazione per fine agosto ma non ne sono certo. Quello che è certo, invece, è che siamo tutti pronti a proporre tante idee per il territorio. Per poter ottenere le autorizzazioni serviva costituirsi in associazione e noi lo abbiamo fatto e siamo già a lavoro. Abbiamo tante idee non solo per l’estate ma per tutto l’anno e siamo pronti a proporre ogni genere di iniziative, non solo di divertimento”.

Secondo quanto riporta l’articolo 3 dello statuto “Lo scopo dell'associazione è: svolgere attività sociali a favore dei propri associati e di terze persone anche estranee ad esse, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’associazione svolge attività di interesse generale, attività culturali, turistiche di interesse sociale e agricoltura sociale”. “L’associazione è di carattere volontario, democratico, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, essa esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociali”.

Inoltre “Organizzazione di eventi di musica, attività sportive, tutela dell’ambiente, arte, volontariato e valorizzazione del patrimonio e del paesaggio, destinando questi ultimi alle famiglie, ai disabili, ai bambini e agli anziani, con lo scopo unico di alimentare i sorrisi e lo stato d’animo della collettività e mantenere vivo il senso di validità che ognuno di noi, di natura, dovrebbe possedere.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona”.

Si attendono, quindi, i primi eventi e le prime attività per il paese, di idee ce ne potrebbero essere tante. Anche dal punto di vista socio-ricreativo, purtroppo, San Pietro Vernotico esce da un periodo di buio e inerzia. L’unica realtà che ha regalato momenti di svago e divertimento alla cittadinanza è l’associazione A.Art.Com composta da commercianti e artigiani che da qualche anno organizza eventi natalizi e di promozione del territorio.

Tra gli articoli dello statuto della Aps c'è anche la possibilità di allargare il numero dei soci "Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento".