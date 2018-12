Rifiuta il test per la droga: nel calzino aveva un grammo di cocaina

SAN DONACI - E' stato fermato dai carabinieri per un controllo, ma non ha voluto sottoporsi al test anti-droga: in un calzino è stato trovato un grammo di cocaina, di conseguenza è stato segnalato quale assuntore all’autorità amministrativa e la patente gli è stata ritirata.

E' successo nella serata di ieri a San Donaci, in via Diaz. I militari hanno fermato un 29enne alla guida di una Bmw di una conoscente il quale ha opposto il rifiuto al test. La perquisizione personale ha portato alla scoperta della droga.