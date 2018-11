A spasso per le vie del paese a bordo di auto rubata: denunciato

CELLINO SAN MARCO – Un 27enne di Cellino San Marco è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione: è stato trovato a bordo di una Opel Astra rubata. Il giovane è incappato in un servizio di controllo del territorio operato dai militari cellinesi. Fermato nel centro abitato non ha spiegato che il veicolo gli era stato prestato dal proprietario. Da ulteriori accertamenti, invece, è emerso che quell’auto era stata rubata il pomeriggio precedente, il proprietario è di Oria.

Il cellinese non ha saputo fornire plausibili giustificazioni e per lui è scattata la denuncia. Il veicolo è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.