Evade dai domiciliari due volte in mezz'ora per andare al bar

TORRE SANTA SUSANNA - Arrestato per essere evaso dagli arresti domiciliari due volte nell'arco di mezz'ora per andare al bar. L'accusa è stata mossa nei confronti di Leonardo Vincenzo Leo, 46 anni, di Torre Santa Susanna, sorpreso dai carabinieri della stazione nei pressi di un bar in piazza Umberto I.

Nel mese di novembre scorso Leo era stato deferito in stato di libertà, per ricettazione e reiterazione nella guida senza patente poiché sorpreso, alla guida di un ciclomotore Piaggio Ape 50, privo di targa ed oggetto di furto. Dagli accertamenti era emerso che il mezzo era stato rubato il 16 novembre 1984 a Taranto ai danni di un 99enne di Manduria, nel frattempo deceduto.

Gallery