Abbandona auto rubata e si allontana: denunciato. Caccia ai complici

BRINDISI – Hanno abbandonato una Lancia Delta (oggetto di furto) in via Pontinia e si sono allontanati a bordo di una Mercedes. Un 31enne residente in provincia di Torino (C.G. le iniziali del suo nome) è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri della stazione di Brindisi Casale, supportati dai colleghi del Norm della compagnia di Brindisi. Gli altri due individui che si trovavano insieme a lui sono in via di identificazione.

E’ avvenuto tutto nel primo pomeriggio di ieri (3 gennaio), quando un ispettore della polizia ha segnalato alla centrale operativa della questura di Brindisi la presenza di un’autovettura di grossa cilindrata, con un soggetto alla guida, sulla quale erano salite altre due persone che dopo aver abbandonato in una strada cittadina un’autovettura risultata oggetto di furto avvenuto lo scorso 2 gennaio in Brindisi, facevano perdere le proprie tracce.

La questura ha interessato la centrale operativa di del comando provinciale dell’Arma, che ha inviato sul posto il proprio personale e in virtù dello scambio informativo, gli accertamenti susseguenti hanno consentito di identificare il 31enne. La Lancia è stata recuperata e consegnata al legittimo proprietario.