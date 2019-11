Abbandona due cani e due gatti in stanze chiuse, senza acqua e cibo: denunciato

VILLA CASTELLI - I carabinieri della stazione di Villa Castelli hanno denunciato un 49enne di Martina Franca (Ta), per maltrattamento di animali. Nel corso di un controllo effettuato presso una casa rurale, in una contrada del luogo, i militari hanno accertato che l’uomo ha lasciato abbandonati un cane razza mastino giapponese di 4 anni, un cane razza springer spaniel inglese di un anno e due gatti meticci di 4 mesi, in separate camere chiuse, senza acqua e cibo e in precarie condizioni igienico-sanitarie. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli animali malnutriti sono stati sequestrati e affidati a idonee strutture.