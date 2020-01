Abbandona cuccioli per strada: immortalato dalle telecamere, denunciato

SAN VITO DEI NORMANNI – Ha un nome e un volto ed è stato denunciato l’uomo che ha abbandonato una cucciolata di cani meticci trovata in via Latiano a San Vito dei Normanni il 9 gennaio scorso. Si tratta di un 79enne di San Vito, imprenditore agricolo.

I carabinieri, chiamati da un cittadino che ha fatto la triste scoperta, hanno prontamente visionato le telecamere installate nella zona, sia pubbliche che private. La scena dell’abbandono è stata interamente immortalata. I fotogrammi mostrano una Chrysler Voyager che transita in via Latiano, poi si ferma e il conducente scende con un cartone in mano che lascia per strada. Poi va via. Dentro c’erano 4 cuccioli. Al momento del ritrovamento godevano di buona salute, sono stati affidati a personale specializzato per essere adottati. Il 79enne è stato denunciato per abbandono di animali.