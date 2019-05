Trovata cassetta con 22 piccole tartarughe: indagini in corso

BRINDISI – Una cassetta di plastica con 22 piccole tartarughe stata abbandonata in un terreno al Villaggio San Paolo a Brindisi. A trovarla due cittadini che l’hanno consegnata ai carabinieri. Si tratta di ventidue giovanissimi esemplari di testudo hermanni, tartaruga terrestre assoggettata al massimo regime di tutela dalla Convenzione internazionale di Washington del 1973 (in acronimo inglese: Cites) che regola la protezione ed il commercio di specie di flora e fauna a rischio di estinzione, a livello mondiale.

Le testuggini, in buone condizioni di salute, sono state sottoposte a sequestro penale ed affidate in custodia giudiziale allo Zoosafari di Fasano, attrezzato per il loro accoglimento e mantenimento. Del caso se ne stanno occupando i Carabinieri forestali che hanno inoltrato alla Procura della Repubblica di Brindisi un’informativa di reato contro ignoti, per violazione dell’ art.1, comma 1, lett. f) della Legge 150 del 1992 (applicazione della sanzioni in Italia per le violazioni alla Convenzione di Washington) in quanto la detenzione di esemplari di Testudo hermanni è vietata, nonché per abbandono di animali, ai sensi dell’ art. 727 del codice penale.

Essendo le 22 tartarughine il probabile “prodotto” di una schiusa di uova da adulti illegalmente detenuti, sono in corso accertamenti in zona al fine di individuare i responsabili dell’ abbandono e della detenzione abusiva di fauna protetta