Lascia il cane in aeroporto e torna in Belgio, denunciata. Subito adottato

BRINDISI – Nella sfortuna la fortuna di essere abbandonato nel posto giusto: Roky, il Jack Russell lasciato ieri (mercoledì 10 luglio) in aeroporto a Brindisi dalla sua padrona che tornava in Belgio dopo una vacanza in Italia, perché non aveva il biglietto per imbarcarlo, ha trovato subito una nuova casa. Un ispettore di polizia in servizio in aeroporto, amante degli animali (specie di quelli che non hanno un tetto) lo ha preso con sé. Nel giro di qualche ora il cagnolino era già al sicuro, in una casa in campagna con altri trovatelli e pieno di coccole.

Naturalmente la sua padrona è stata denunciata per abbandono di animali. Lo aveva lasciato all’ingresso della zona partenze, fuori, con guinzaglio legato a un palo, munito di trasportino e borse al cui interno c’erano tutti i suoi documenti. Ha preso il volo per il Belgio (la donna è di origini italiane) per tornare a casa senza l’amico a quattro zampe con cui aveva trascorso le vacanze in Puglia.

Il cagnolino è rimasto ad aspettare pazientemente il ritorno della sua padrona. Qualcuno si è reso conto che nessuno lo avrebbe prelevato, ed ha chiesto l’intervento della Polizia. Nel giro di pochi minuti gli agenti in servizio in aeroporto hanno visionato le telecamere del sistema di videosorveglianza riuscendo a individuare e identificare la donna responsabile dell'abbandono. Era ancora al gate in fila per imbarcarsi, e del cane non ha voluto saperne nulla. Ma è tornata a casa con una denuncia.

A quel punto i poliziotti hanno portato il cagnolino in ufficio, prima di attivare le procedure per il ricovero nel canile comunale hanno contattato il collega Ezio Stasi. Sapevano della sua passione per gli animali e che in passato aveva già adottato cani abbandonati. E non hanno sbagliato. Stasi ha subito accettato, dopo essersi consultato con un veterinario dell’Asl sulle procedure per l’affido ha dato a Roky una nuova casa.

