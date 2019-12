Rifiuti riversati in una cava: denunciato un autotrasportatore

ORIA – I carabinieri forestali del Nucleo Investigativo (Nipaaf) di Brindisi, nel corso di un pattugliamento di contrasto agli illeciti ambientali, hanno intercettato un camion che percorreva la strada provinciale Oria-Manduria, quindi si addentrava in una strada poderale fino ad una cava abbandonata, dove ribaltava tutto il suo carico, costituito da terre, rocce, breccia, sabbia e rifiuti vegetali, risultati privi di qualsivoglia certificazione.

Il conducente è risultato anche il titolare del mezzo e del fondo rustico, che aveva di fatto, con ripetuti scarichi, trasformato in una discarica abusiva, ricettacolo di rifiuti provenienti da diverse attività di scavo nel territorio.

Il responsabile N.D., di anni 57, è stato quindi denunciato per “realizzazione e gestione di discarica non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi”. I militari hanno inoltre provveduto a sottoporre a sequestro preventivo tutta l’area adibita a discarica, per una superficie di circa 2000 metri quadri, nonché l’ autocarro, benché risultasse iscritto all’Albo Regionale dei Gestori Ambientali.

Quest’ ultimo episodio ripropone ancora una volta la questione, tuttora pressante, della gestione illecita dei rifiuti sul territorio, per cui il Gruppo Carabinieri Forestale di Brindisi, attraverso il suo Nucleo Investigativo e le Stazioni dipendenti, pianifica costantemente servizi di pattugliamento e controllo in tutto l’ambito provinciale.