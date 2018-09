“About an artist…” , in scena un cortometraggio che invita a riflettere

SAN PIETRO VERNOTICO – La tragedia dei piccoli migranti vista attraverso gli occhi di una pittrice in crisi d'ispirazione e di un pagliaccio, simbolo della spensieratezza e allegria dei bambini. E’ questo il tema del cortometraggio che andrà in scena domani, domenica 16 settembre a Villa Cleopazzo, Squinzano (Le), nell’ambito della rassegna “D’Autore d’estate” promossa da Apulia Film Commision a cura del regista esordiente Daniele Fanciullo, farmacista 48enne sampietrano, con la passione innata per il Cinema.

Il cortometraggio, dal titolo “About an artist…” è stato girato interamente tra San Pietro Vernotico (nel cortile della parrocchia di San Giovanni Bosco) e la spiaggia di Lido Presepe, marina di Torre San Gennaro nei mesi scorsi.

Sampietrani anche i protagonisti: Angela Dima, l’artista in crisi di ispirazione, pittrice anche nella vita, e Pasquale Zonno showman per passione. Le colonne sonore sono affidate al musicista Paco Carrieri.

Ha scelto un tema attuale che invita alla riflessione, il farmacista sampietrano, che tre anni fa ha conseguito l'attestato in "regia cinematografica" a Roma presso "Vision Academy” e che è alla sua prima esperienza cinematografica: la spensieratezza rubata ai bambini costretti a fuggire dall’orrore, vittime innocenti delle ingiustizie umane.

“Tutti i bambini, di qualunque nazionalità, hanno il diritto di giocare ed essere spensierati. In qualunque posto del mondo. E’ questo il messaggio che voglio lanciare con questa mia prima produzione cinematografica, realizzata interamente con risorse personali”. L'appuntamento con "About an artist..." è per domani alle 20.30.

Gallery