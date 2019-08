Abusivismo edilizio: eseguiti due sequestri preventivi, denunciati proprietari

ERCHIE - Eseguito dai carabinieri forestali un sequestro preventivo su due immobili situati nella periferia dell’ abitato di Erchie. Si tratta di costruzioni ed ampliamenti edilizi eseguiti senza autorizzazioni. Denunciati i proprietari.

Un 40enne P.G. è accusato di attività edilizia in assenza del prescritto permesso di costruire, reato continuato ed aggravato dalla qualifica di costruttore. I sigilli hanno riguardato un immobile di superficie di 130 metri quadri, ad ampliamento di un fabbricato pre-esistente con pareti in tufo e solaio in cemento, ubicato in zona agricola “E”.

Il secondo provvedimento ha interessato un immobile, della superficie di 130 metri quadri, con annesso portico e deposito, ed un forno attiguo, anch’ esso in zona agricola. U.C., 26 anni è stato denunciato, anche lui per attività edilizia in assenza del prescritto permesso di costruire, reato continuato ed aggravato dalla qualifica di costruttore. Analoga anche la tipologia costruttiva, pareti in conci di tufo e solai in latero-cementizio. Il sequestro preventivo si è reso necessario, su richiesta del procuratore della Repubblica, per evitare che le opere potessero essere completate.