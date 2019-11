Abusivismo edilizio, violazione di sigilli, furto aggravato: due arresti

Abusivismo edilizio, violazione di sigilli, furto aggravato: arrestate due donne e un uomo tra Francavilla Fontana ed Erchie.

Francavilla Fontana

I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, nei confronti di una 41enne e un 45enne del luogo. Le due donne devono espiare la pena di 9 mesi di reclusione per abusivismo edilizio e violazione di sigilli. Fatti commessi a Francavilla Fontana tra il 22 marzo 2006 – 12 marzo 2007.

Erchie

I carabinieri della stazione di Erchie hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, nei confronti di un 42enne del luogo. L’uomo deve espiare la pena di un anno, sei mesi e 17 giorni di reclusione per furto aggravato, reato commesso a Bergamo il 22 agosto 2017. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.