Accesa lite in famiglia al rione Commenda: uomo accoltellato al braccio

BRINDISI – Un’accesa lite in famiglia è sfociata in un accoltellamento in un appartamento al rione Commenda. La dinamica dei fatti è al vaglio delle forze dell’ordine. Da quanto appreso, una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Brindisi intorno alle ore 20 di oggi (mercoledì 5 dicembre) si è diretta in sirena verso un’abitazione situata in una traversa di via Sicilia. Qui i militari hanno trovato un uomo con il braccio sanguinante. Dalle prime informazioni acquisite, pare che a ferirlo sia stata la compagna, dopo un alterco per futili motivi. La lesione riportata dalla vittima, soccorsa dal personale del 118, è di modesta entità. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. I militari stanno indagando per fare chiarezza sull’accaduto. Non si escludono sviluppi nelle prossime ore.