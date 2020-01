Misterioso accoltellamento a Carovigno: giovane ferito a schiena e addome

CAROVIGNO – Un 26enne di Carovigno, N.L. è stato accoltellato nella tarda serata di ieri. Al momento non è dato sapere dove è avvenuto il ferimento, un’ambulanza del 118 lo ha prelevato dalla sua abitazione. Riportava ferite all’addome e alla schiena. È stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per le cure del caso, fortunatamente non ha riportato conseguenze preoccupanti: è stato dimesso poche ore dopo. Sul caso indagano i carabinieri.