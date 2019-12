Accoltellamento a Ceglie: grave un giovane, arrestato un uomo

CEGLIE MESSAPICA - Un uomo è stato arrestato per un accoltellamento che si è verificato la scorsa notte (martedì 10 dicembre) a Ceglie Messapica. Si tratta di Rocco Amico, 51 anni, in passato gestore di un bar situato nel centro di Ceglie Messapica, già arrestato nel dicembre 2006 per aver accoltellato un avvocato, dopo aver tentato di investirlo con l'auto.

La giovane vittima, da quanto appreso, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Al momento si sa poco sulla dinamica dei fatti. I carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni indagano per ricostruire l'accaduto. Amico, difeso dall'avvocato Raffaele Missere, è stato condotto presso il carcere di Taranto. Deve rispondere del reato di tentato omidicio

Seguono aggiornamenti