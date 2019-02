Accoltellato gestore di noto locale estivo: acquisite le immagini

OSTUNI – Accoltellato probabilmente mentre rientrava a casa, sabato attorno a mezzanotte. Nessun testimone. Un mistero, al momento, il ferimento di Gennaro Cantore, 48 anni, di Ostuni, titolare di un locale estivo a Costa Merlata: con un filo di voce ha detto di essersi ferito da solo. Versione apparsa poco credibile sin da subito. Versione che sembra essere stata smentita dalle immagini acquisite subito dagli agenti del Commissariato della Città Bianca.

L’accoltellamento

Cantore si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Ostuni, poco distante dalla sua abitazione. E’ riuscito ad arrivarci a piedi, nonostante la ferita all’addome e la copiosa perdita di sangue. I medici hanno immediatamente constatato la gravità della situazione e ne hanno disposto il ricovero con successivo intervento chirurgico.

L’ostunese sarebbe riuscito a dire poche parole ai medici, spiegando di essersi ferito da solo con un coltello mentre era a casa. Ma quella verità confrontata con il tipo di taglio non ha convinto i medici di turno che hanno subito informato gli agenti del commissariato.

Le indagini

Esclusa la pista del ferimento domestico, si indaga per tentato omicidio. Chi e per quale motivo ha accoltellato Cantore? C’è stata una lite prima o nei giorni precedenti? Movente economico? Sono interrogativi sui quali stanno lavorando i poliziotti, scandagliando la vita di Cantore, nome noto nella Città Bianca, per via del locale che durante la stazione estiva registra il pienone.

Le telecamere

A quanto si apprende, sarebbero state già acquisite le immagini registrate da alcune telecamere presenti nella zona in cui è avvenuto l’accoltellamento. Sono state avviate anche una serie di perquisizioni e parallelamente è iniziato un giro di interrogatori di persone ritenute in qualche modo informate sui fatti, partendo dalla cerchia di conoscenti di Gennaro Cantore.

Il titolare del locale dovrebbe essere interrogato appena saranno migliorate le condizioni di salute. Massimo riserbo degli investigatori, necessario per non compromettere l’esito delle indagini.