Acqua prelevata da un pozzo artesiano: sospesa l'attività di un agriturismo

BRINDISI - Il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Brindisi ha disposto la sospensione immediata dell’attività di ristorazione di un agriturismo ubicato nell’area sud della provincia.

Il provvedimento di sospensione scaturisce a seguito del controllo effettuato dai carabinieri del Nas di Taranto, i quali hanno riscontrato che l’approvvigionamento idrico della struttura era assicurato da acqua proveniente da un pozzo artesiano ubicato all’interno dell’agriturismo e non dalla rete pubblica dell’acquedotto pugliese, come invece contemplato nell’autorizzazione sanitaria che era stata rilasciata per la funzionalità della struttura.

Pertanto nelle more dell’adeguamento idrico della struttura alle condutture dell’acquedotto, è stata disposta la sospensione dell’attività. Il valore complessivo dell’infrastruttura ammonta a 1.000.000 di euro.