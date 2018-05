Acque Chiare, villaggio fantasma da dieci anni: mutui e spese condominiali da pagare

BRINDISI – Villaggio fantasma da dieci anni. Le rate del mutuo da pagare, quello acceso nella convinzione di aver acquistato una casa a due passi dal mare, sulla litoranea di Brindisi. Chi mai avrebbe immaginato che tutte le villette sarebbero state sequestrate dopo la prima estate ad Acque Chiare? Rischiano di essere confiscate in via definitiva. La società costruttrice è fallita, i proprietari di fatto sono stati messi alla porta. Ma devono pagare. Le banche in primis, poi gli oneri del condominio, la guardiania. Pagano anche per i furti e gli atti vandalici. Qualcuno si è arreso e non ne vuole più sentire parlare, altri resistono e confidano nella giustizia. C'è anche chi è arrabbiato, oltre che con lo Stato, con i "colleghi" proprietari: "Nonostante i sigilli, trascorrono week-end e feste nelle ville. Non è giusto, ma in questo caso nulla è giusto".

L’anniversario

Per tutti, oggi sono dieci anni esatti di sofferenza, vissuta con sfumature differenti. La mente corre a quel lontano, quanto vicino nei ricordi, 28 maggio 2008. Videro arrivare i finanzieri. In cielo l’elicottero. L’inizio del calvario. Un lutto. Una ferita nel cuore di chi lì, in contrada Torre Testa, ha investito i risparmi di una vita. “Altro che villaggio dei vip”, dicono i più. Sono in attesa che arrivi la sentenza definitiva, quella della Corte di Cassazione, sul futuro del complesso realizzato dall’imprenditore brindisino Vincenzo Romanazzi, accusato di lottizzazione abusiva, e condannato, dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, in concorso con il progettista Severino Orsan, e con l’ex dirigente del settore Urbanistica del Comune, Carlo Cioffi e con il notaio che all’epoca rogò la maggior parte degli atti di vendita degli immobili, Bruno Romano Cafaro. Il progetto era legato alla costruzione di un polo turistico-integrato.

La contestazione: lottizzazione abusiva

Tutte le villette, secondo la tesi accusatoria riconosciuta nei primi due gradi di giudizio, sono il risultato di una lottizzazione abusiva essendo state concepite come residence dell’albergo (da costruire) e non come residenze. Un gioco di parole rilevante sul piano penale anche per le conseguenze patite dagli acquirenti, dal giorno del sequestro diventato confisca, con sentenza del Tribunale di Brindisi ribattezzata come “strage di San Valentino”, pronunciata il 14 febbraio 2012. I proprietari non possono entrare nel villaggio e per questo ritengono di essere stati condannati ugualmente per un “disegno criminoso”, come ha sostenuto la Corte d’Appello di Lecce.

L’ipotesi corruttiva

Disegno portato avanti in “maniera pervicace anche attraverso accordi corruttivi tra Romanazzi e il sindaco” di allora, Giovanni Antonino, “in spregio delle norme urbanistiche che vietavano l’edificazione di complessi residenziali per impedire operazioni speculative”. L’ex primo cittadino ha patteggiato la corruzione a due mesi in continuazione con quanto fatto nel processo sulla presunta tangentopoli, mentre per Romanazzi ha fatto differenza il tempo, essendo stata pronunciata la prescrizione.

La Corte europea

Ed è proprio il trascorrere del tempo, quindi, la prescrizione come causa di estinzione del reato, che sembra poter fare la differenza nell’udienza davanti agli Ermellini, soprattutto dopo le recenti sentenze su casi analoghi ad Acque chiare, arrivate dalla Cedu ( la Corte di giustizia europea). A livello europeo va considerata la pronuncia Varvara del 27 febbraio 2014, secondo cui con la prescrizione non è possibile procedere con la confisca, tanto che i giudici della Cedu hanno condannato l’Italia al pagamento dei danni non patrimoniali per 10mila euro e patrimoniali da concordare in favore di un imprenditore di Gravina in Puglia imputato per lottizzazione abusiva per il Garden Village di Cassano Delle Murge, realizzato nel1985. L’Italia, a sua volta, ha fatto appello ricorrendo alla Grande Chambre, ma l’azione è stata dichiarata inammissibile e di conseguenza il principio europeo è diventato definitivo. Nel nostro ordinamento l’affermazione è differente: la confisca si può disporre pur in presenza di estinzione del reato per il trascorrere del tempo. Da qui i casi di illegittimità costituzionale, l’ultimo dei quali attiene a un villaggio vicino Rieti, con la sentenza "Lattanzi": in questo caso il principio è che si può confiscare anche con la prescrizione purché vi sia un accertamento nel merito.

La Cassazione

Cosa potrebbe succedere guardando ad Acque Chiare? Se e solo se gli Ermellini dovessero attenersi a questa pronuncia, sarebbe disposta la confisca dei beni di Acque Chiare e quindi di Romanazzi, mentre i proprietari andrebbero esenti avendo accettato la prescrizione che ha “coperto” la lottizzazione abusiva, essendo trascorsi più di cinque anni. Ma si dovrebbe tenere conto invece del pronunciamento della Cedu, la Corte europea dei diritti dell’uomo.

La truffa

Stesso discorso per l’ipotesi di truffa contestata alla coppia Romanazzi-Cafaro nel processo bis su Acque Chiare, nel quale i proprietari – 123 per la precisione – sono stati indicati sia parte lesa dei raggiri sia imputati di lottizzazione abusiva in concorso con i due. Anche la truffa è caduta, perché sono passati sette anni e mezzo. Resta in piedi da un lato il ricorso per saltum del pm per le posizioni degli acquirenti, 123, che hanno optato per la prescrizione in seconda battuta, dall’altro l’appello che gli stessi proprietari hanno presentato chiedendo la pronuncia nel merito per l’affermazione della buona fede.

La buona fede

Quanto ai proprietari, nella sentenza d’appello, è scritto che “non possono considerarsi terzi in buona fede in quanto hanno cooperato, con la loro condotta negligente e colposa, alla consumazione del reato di lottizzazione abusiva acquistando senza effettuare alcuna verifica sulla loro situazione urbanistica”. Secondo il Collegio “non hanno diritto ad alcun risarcimento del danno, ma la più potrebbero vantare pretese in relazione al diverso reato di truffa all’esito del separato procedimento in cui questo è contestato”. Non solo: “dal medesimo ragionamento – si legge – discende l’impossibilità di revocare la confisca degli immobili e di disporre la restituzione alle parti civili appellanti”.

La conclusione del processo d’Appello: “Una volta esclusa la buona fede degli acquirenti, la confisca non può ritenersi sproporzionata, proprio perché finalizzata a tutelare gli interessi protetti dalla norma, tanto più nel caso di specie in cui i privati compratori non potrebbero comunque fare un uso residenziali degli immobili, a meno che non intervenga una legittima modifica della strumentazione urbanistica che consenta la destinazione ai fini abitativi e residenziale, modifica che allo stato non è ipotizzabile”.

Il piano urbanistico

Non ancora, almeno poiché manca il piano urbanistico generale, ma nel documento preliminare approvato dal Consiglio comunale il 25 agosto 2011 - l’ultimo dell’amministrazione di centrodestra di Domenico Mennitti – è previsto il salvataggio di Acque Chiare. Il punto è che dopo il Dpp tutto è rimasto fermo, per cui anche della nuova tipizzazione di quel tratto di fascia costiera se ne sono perse le tracce. Il nodo dovrà essere sciolto dal nuovo sindaco e dalla Giunta.

Pazienza, infinita. Pazienza che per alcuni non ha intaccato la fiducia nel riconoscimento sul piano processuale della buona fede. “Chi mai si sarebbe imbarcato in un investimento di questo tipo, se non avesse avuto la certezza, che tutto fosse in regola?”, continuano a chiedere.

Il fronte dei proprietari si spacca

Di fronte all’interrogativo, il gruppo dei proprietari si sarebbe spaccato di recente, perché più di qualcuno sostiene che la legge non sia uguale per tutti. “Come può esserlo, se c’è chi come noi non mette piede ad Acque Chiare, mentre altri trascorrono i fine settimana se non addirittura il periodo estivo?”, chiedono. A sostegno di questa domanda, mostrano copia di una delle ultime richieste di pagamento ricevute per il “Condomio Residence Acque Chiare”: nella tabella risultano consumi per l’acqua che per alcuni non superano 50 euro, mentre in altri casi si arriva a 300 euro e persino a 700. “Fanno ovviamente eccezione i cinque proprietari autorizzati a vivere ad Acque Chiare, trattandosi di prima casa”.

La richiesta di danni

Nei mesi scorsi, i legali di alcuni proprietari hanno scritto al Comune di Brindisi, alla Regione Puglia e ai notai, per rappresentare l’ammontare dei danni patiti fra conseguenze patrimoniali e ripercussioni morali, dal giorno del sequestro, per un totale di mezzo milione di euro. In tal modo è stato interrotto il termine di prescrizione sul piano civile, pari a dieci anni, decorso il quale non è più possibile azionare la richiesta di risarcimento. In altri termini, così facendo, mantengono in vita la possibilità di adire le vie legali sul piano civilistico.

