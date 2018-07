Acquedotto Pugliese, ad agosto sede di Brindisi aperta anche il sabato

BRINDISI - Acquedotto Pugliese comunica che a partire dal 4 agosto gli sportelli commerciali dei capoluoghi di provincia (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Trani) saranno aperti anche il sabato, dalle ore 8 alle ore 12. Resta invariato l’orario di apertura infrasettimanale, dalle ore 8 alle 16, dal lunedì al venerdì.

L’iniziativa si inserisce nel piano delle attività messe in campo da Acquedotto Pugliese per offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze dei clienti. Tra queste, solo per ricordare le ultime, “Salta la coda”, il servizio che consente di prenotare un appuntamento al front office, azzerando i tempi di attesa allo sportello.

Per fruire del servizio “Salta la coda” è sufficiente contattare il Contact Center di Aqp, da telefono fisso al numero 800.085.853 o da cellulare e dall’estero al numero +390805723498, o accedere all’AppCodaQ, disponibile per dispositivi Android e iOS, per ottenere un ticket virtuale, con il quale presentarsi direttamente allo sportello all’orario prenotato.

A “Salta la coda” si unisce, tra le più recenti novità introdotte da Aqp a beneficio dei cittadini, il nuovo sistema elimina-code, installato presso tutti gli uffici commerciali: un totem, con display sensibile al tocco che consegna il ticket con la posizione in coda.

Ai clienti non rimane, dunque, che attendere il proprio turno, comodamente seduti nella saletta di attesa: i numeri, visualizzati su un grande monitor, vengono scanditi da una voce automatica e indirizzati allo sportello.