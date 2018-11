Acquista carta Sky su un sito internet, brindisino truffato

BRINDISI - Truffato dopo aver pagato 200 euro per una scheda Sky prepagata: un brindisino di 47 anni ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione del Casale. Le indagini hanno portato alla denuncia di un uomo di 58 anni di Cesano Boscone, in provincia di Milano., con pregiudizi specifici per reati della stessa natura.

L’uomo dopo aver messo in vendita una carta prepagata Sky su in sito internet, ha incassato la somma su carta prepagata postepay, ma non ha mai spedito la carta.