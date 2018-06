Acquista cavalli da un allevatore ma non li paga: denunciato per truffa

CISTERNINO – I carabinieri della stazione di Cisternino hanno denunciato per truffa il 45enne di Torre Santa Susanna, O.D. per aver acquistato due cavalli da un allevatore di Cisternino senza sborsare il denaro.

I fatti risalgono a febbraio dello scorso anno. La vicenda è stata ricostruita dai carabinieri della stazione di Cisternino a cui la vittima si è rivolta. Il commerciante torrese si recò nell’azienda dell’allevatore per contrattare l’acquisto di una giumenta e un puledro del valore di 1400 euro.

“L'abilità del commerciante è stata quella di prelevare i due animali dall'azienda senza sborsare denaro all'allevatore, grazie alla sua capacità persuasiva e all'abilità dialettica, promettendo di ritornare in un secondo momento e saldare il debito. Purtroppo, a distanza di mesi, nonostante le insistenze dell'allevatore, il commerciante ha interrotto i rapporti senza onorare il debito”. Scrivono i carabinieri nella nota stampa.

I carabinieri della stazione di Latiano, invece, hanno arrestato, in flagranza di reato, per evasione, il 33enne C.B. originario della provincia di Lecce residente a Latiano, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati contro la persona. L'uomo nel corso di un controllo, senza alcuna autorizzazione, è stato sorpreso per le vie del centro cittadino. Arrestato ed espletate le formalità di rito è stato messo in libertà come disposto dall'Autorità Giudiziaria e risottoposto alla misura in espiazione.