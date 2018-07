Acquista quattro cerchioni sul web, ma la merce non arriva: due denunce

OSTUNI – Hanno messo in vendita quattro cerchi in lega, ma dopo aver riscosso la somma, sono spariti. Sono stati denunciati per truffa il 32enne B.V. e il 35enne G.C., entrambi di Catania. I due sono stati individuati dai carabinieri della stazione di Ostuni, al culmine di un’attività investigativa.

Gli indagati, sulla base di quanto appurato dai militari, dopo aver messo in vendita su una piattaforma commerciale quattro cerchi in lega per fiat 500 “abart” al prezzo di 580 euro, hanno riscosso la somma richiesta mediante transazione su carta prepagata “post pay”, senza poi inviare la merce all’acquirente, un 34enne meccanico di Ostuni che ha formalizzato denuncia-querela presso la Ssazione del posto. Vani si sono rivelati i tentativi del truffato di contattare i due truffatori.