Addio al dottor Piergiorgio Chiriacò: "Medico capace e cordiale"

BRINDISI - Si è spento il dottor Piergiorgio Chiriacò, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Perrino di Brindisi, che aveva appena concluso la sua carriera lavorativa.

"Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, come uomo e come professionista - si legge in una nota dell'Asl - ne ha apprezzato le doti di persona attenta ai bisogni dei pazienti, medico capace e cordiale, che con sagacia e benevola ironia riusciva a rasserenare chiunque. Lo ricordiamo anche come abile e competente relatore scientifico, con una cultura ad ampio raggio, tanto che ascoltarlo rappresentava sempre un arricchimento per l’anima e per la mente".

"Siamo riconoscenti per il contributo professionale ed umano che ha dato alla nostra comunità sanitaria. La direzione e il personale tutto si stringono intorno alla moglie, ai figli e all’intera famiglia, esprimendo un sincero e profondo cordoglio".