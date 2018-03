Additivi, aromi, spezie prodotti a Oria richiamati dal Ministero della Salute

ORIA – Il Ministero della salute ha richiamato per rischio chimico, additivi, aromi, spezie, prodotti semilavorati per gelateria e pasticceria con marchio Rare Fantasy prodotti in uno stabilimento di Oria.

“Alimenti…le cui modalità di presentazione non consentono al consumatore di disporre delle informazioni necessarie ad evitare effetti nocivi per la salute” e poi “Alimenti non idonei al consumo umano poiché deteriorati o contenenti ingredienti non idonei” sono i motivi del provvedimento che si riferisce a tutti i lotti di produzione. La nota ufficiale è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione "Avvisi di sicurezza".

Sul caso interviene anche Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei diritti”: Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori in materia di allerte alimentari si ricorda che la nota dei tecnici ministeriali segnala la "cessazione immediata della vendita al pubblico di tutti lotti in questione. C'è un rischio "chimico" che ne ha costretto il richiamo dal commercio che potrebbe procurare "gravi" reazioni allergiche”.

“Gli operatori del settore alimentare (Osa) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato. In aggiunta al ritiro, qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’Osa deve inoltre provvedere al richiamo cioè deve informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante cartellonistica da apporre nei punti vendita, e a pubblicare il richiamo nella specifica area del portale del Ministero della Salute”. Si legge, invece, sul sito del Ministero della salute.