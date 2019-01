Aerei scongelati a secchiate: ispezione dei tecnici dell'Enac

BRINDISI – I tecnici dell’Enac (Ente nazionale aviazione civile), come anticipato ieri (domenica 6 gennaio) tramite una nota stampa, si sono recati stamani (lunedì 7 gennaio), presso l’aeroporto di Brindisi per effettuare un’attività ispettiva nell’ambito di un’indagine sulle cancellazioni e sui dirottamenti di voli provocati nella giornata di venerdì dall’emergenza neve.

L’intervento dell’Ente, in particolare, è scaturito dalla divulgazione di un video in cui si vedono degli addetti alla pista che a secchiate tentano di eliminare il ghiaccio dalle ali di un aereo Ryanair. Il primo a contestare tale procedura, denunciando il fatto che l’aeroporto del Salento, a differenza di quello di Bari, entrambi controllati da Aeroporti di Puglia, fosse sprovvisto di un macchinario che elimina il ghiaccio, è stato il deputato Mauro D’Attis (Forza Italia).

La stessa Enac, tramite la nota divulgata il giorno dell’Epifania, ha definito “inadeguate” le modalità di de-icing documentate dal video. Per questo gli ispettori dell’ente stamattina, intorno a mezzogiorno, hanno effettuato una serie di controlli sulle operazioni aeroportuali condotte presso lo scalo. L’ispezione è andata avanti fino al primo pomeriggio. L’ufficio stampa dell’Enac, contattato da BrindisiReport, ha fatto sapere che per la giornata di oggi non sono previste comunicazioni ufficiali sull’esito dell’ispezione.

E’ in attesa di un riscontro anche il Comune di Brindisi, che aveva chiesto di poter partecipare al sopralluogo con un suo rappresentante. Tale richiesta, trattandosi di un’attività strettamente tecnica quella svolta dagli ispettori, non è stata accolta. L'Enac, ad ogni modo, si è impegnata a trasmettere gli audit all’amministrazione comunale.