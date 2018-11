Aeronautica, inaugurata ad Oria nuova sezione

ORIA - Ad Oria una nuova sezione dell’associazione Arma Aeronautica. E' stata intitolata alla memoria del sottotenente del ruolo d’onore Pietro De Lucia, nativo di Oria.

Nella mattinata odierna, si sono svolte le elezioni per eleggere i componenti del consiglio direttivo. Ad aprire i lavori dell’assemblea il presidente regionale della Puglia e Basilicata, generale di brigata Giuseppe Genghi il quale ha ringraziato il sindaco di Oria,Maria Carone, per il generoso supporto che il Comune ha concesso per l’organizzazione. A portare il saluto del sindaco e dell’Amministrazione, il consigliere comunale Nazareno Galeone. Sono risultati eletti i seguenti soci: presidente, Aitante De Lucia Giuseppe, consiglieri il primo maresciallo luogotenente Ferretti Feliciano, il primo aviere capo De Lucia Luca, il primo maresciallo luogotenente Carbone Fernando, il luogotenente Carbone Vincenzo, l’aiutante Baldari Barsanofio, il primo maresciallo luogotenente Sabba Giuseppe, il luogotenente Furno Raffaele. Rappresentate dei soci aggregati, Dilevrano Anna.

La prima tappa importante a cui la sezione è chiamata a partecipare è l’assemblea regionale dei presidenti e dei capi nucleo, che si svolgerà nei giorni 15 e 16 novembre, presso il terzo gruppo Manutenzione Autoveicoli dell’Aeronautica Militare che ha sede a Bari Mungivacca.