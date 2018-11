Foschia; voli dirottati a Bari e Lamezia. Domenica torna la pioggia

BRINDISI - Voli in arrivo da Francoforte e Londra dirottati sullo scalo di Lamezia Terme, tutti gli altri sull'aeroporto di Bari, come anche le partenze. Prima che la coltre di foschia calasse sull'Aeroporto del Salento e gran parte della provincia di Brindisi, causando disagi ai passeggeri ma anche agli automobilisti data la condizione in queste ore della circolazione sulle superstrade per Lecce, Taranto e Bari, oltre che su molte strade provinciali, era regolarmente atterrato sulla pista principale del Papola Casale il volo delle 11.15 Easyjet proveniente da Milano Malpensa.

Solo attorno alle 19 la situazione in miglioramento avrebbe consentito alcuni arrivi. ha fatto sapere Aeroporti di Puglia. Complice e motore di tutto ciò, il meccanismo delle temperature indotto dallo scirocco di intensità moderata, che continuerà ad affliggerci almeno sino a tutta la giornata di mercoledì prossimo. Sperando in un subentro del maestrale giovedì, cielo coperto e pioggia su quasi tutta la provincia di Brindisi da metà giornata di domenica 4 novembre sino al primo pomeriggio di lunedì. Il capoluogo potrebbe essere risparmiato domenica, ma nella notte e lunedì dovrebbe essere raggiunto da precipitazioni preannunciate come di debole o media intensità.

Il servizio di Protezione civile della Regione Puglia ha emesso tuttavia una allerta meteo gialla, rivolta soprattutto ai territori dell'arco ionico e della aree centrali e collinari del Sud Barese e del Brindisino. Il vento, come già detto, non raggiungerà la forza dei giorni scorsi, il mare sarà forza 2, anche con foschie locali nelle prime ore della giornata. Proprio la foschia venerdì e oggi sabato è stata l'ospite principale sia nelle prime ore del mattino che nel tardo pomeriggio e nella serata in buona parte della provincia.