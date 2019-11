Agente assicurativo trovato senza vita nel suo ufficio a Brindisi

BRINDISI – Trovato senza vita nel suo ufficio in via Dalmazia a Brindisi un agente assicurativo, C.M. 52 anni, dell’agenzia Aviva. A fare la triste scoperta è stata la moglie insieme a poliziotti e vigili del fuoco. È stata la donna poco prima delle 21 di ieri, lunedì 25 novembe, a chiedere aiuto alla polizia dopo che il marito non rispondeva alle insistenti telefonate.

L’ufficio era chiuso, inaccessibile dall’esterno per questo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta dentro, purtroppo, i soccorritori, sul posto anche un’ambulanza del 118, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. È stato accertato che si è trattato di una morte per cause naturali per questo la salma è stata restituita alla famiglia.